В Пятигорске к 2025 году построят санаторий на 500 мест за 2 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Четырехзвездочный санаторий "Горный бриллиант" планируют построить на месте бывшего Пятигорского мясокомбината к 2025 году. Инвестиционная составляющая проекта, рассчитанного на 500 мест, - 2 млрд рублей, сообщил в понедельник глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"На территории бывшего Пятигорского мясокомбината на ул. Фабричная запланировано строительство санатория европейского уровня по классу 4 звезды. Земельный участок - 6 га, вторая горно-санитарная зона. Мощность: 240 номеров, 500 койко-мест", - написал Ворошилов в Telegram.

По его словам, срок реализации проекта - 2023-2025 годы. Стоимость проекта - 2 млрд рублей. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.