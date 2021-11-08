Utair запустит прямые рейсы в Ереван из Сочи и Тюмени в ноябре

"В ноябре Utair открывает два новых рейса в Ереван - из Сочи и Тюмени. Также авиакомпания продолжит летать в столицу Армении из Москвы", - сказано в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair 17 и 20 ноября запустит два прямых рейса в Ереван (Армения) из Сочи и Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник.

По данным пресс-службы, рейс из Сочи начнет выполняться с 17 ноября по средам, из Тюмени - с 20 ноября по субботам. "Utair всегда выполнял пассажирские рейсы в Ереван до пандемии. И даже в период ограниченного авиасообщения мы не прекращали полеты в Армению, выполняя важные рейсы для связи наших стран. По согласованию с авиавластями в ноябре мы вводим новые маршруты в Ереван - из Сочи и Тюмени, а также продолжаем полеты по направлению Ереван - Москва", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

В настоящий момент, согласно информации аэропорта Звартноц (Армения), ближайшие к Тюмени города, откуда возможен прямой перелет в Ереван, это Екатеринбург и Челябинск.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры Utair: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).