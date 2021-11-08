Создание логистического центра поможет снизить цены на сельхозпродукцию в Крыму на 20%

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Строительство в Крыму крупнейшего на юге России оптово-распределительного центра (ОРЦ) позволит снизить в регионе розничные цены на сельхозпродукцию примерно на 20%, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым со ссылкой на директора компании-инвестора "ПУД" Артема Спивакова.

"Результаты, которые планируется достичь в реализации проекта: снижение конечной стоимости сельхозпродукции отечественных производителей за счет уменьшения числа посредников и розничной цены на свежую продукцию примерно на 20%. <…> По его словам, сейчас в республике отсутствует качественная инфраструктура в виде логистических центров класса "А". Отсутствие профильной агрологистической инфраструктуры не позволяет размещать урожай фруктов и овощей производителей Республики Крым на собственной территории и обуславливает продажу с "полей" с низкой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении.

8 ноября в селе Чистенькое Симферопольского района началось строительство центра. "ООО "Пуд" сегодня начинает строительство оптово-распределительного центра, который поможет стабилизировать цены на сельскохозяйственную продукцию в Республике Крым, во-первых. Во-вторых, это более 1,2 тыс. рабочих мест. Сумма инвестиций, которые планирует вложить инвестор, [составляет] более 6 млрд [рублей]", - сказала на церемонии, которую транслировал канал "Крым-24", заместитель председателя Совета министров - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Вице-премьер добавила, что оптово-распределительный центр станет местом работы для многих жителей села Чистенького и близлежащих населенных пунктов. По словам Кивико, в Крыму в 2021 году заключили инвестиционные соглашения на сумму более 80 млрд рублей. В числе реализуемых проектов она назвала строительство санаториев и туристических баз отдыха.

В свою очередь Спиваков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что компания развивается, существующая инфраструктура не справляется с растущим спросом.

О проекте

ОРЦ строится в рамках соглашения, подписанного руководством "ПУД" и Корпорацией развития Республики Крым 28 октября этого года. Комплекс предназначен для хранения товаров народного потребления, продуктов питания (включая продукты заморозки, алкогольную продукцию, скоропортящиеся продукты, требующие хранения при специальных температурно-влажностных режимах), а также для их комплектации для отправки в магазины розничной торговой сети. Он будет расположен на площади 25 га, площадь здания ОРЦ - более 50 тыс. кв. м. Максимальный грузооборот - около 75 тыс. куб. м в сутки.

Планируется создать 1,2 тыс. рабочих мест. Окончание строительства ожидается в июле 2023 года.

Для сдерживания цен на продукты питания, которые на полуострове выше, чем в соседних регионах РФ, планируется открыть в Крыму и Севастополе логистические центры. В правительстве Севастополя заявляли, что уже проводились переговоры с потенциальными инвесторами, идет подбор участка. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму. Это решение позволит крымским агропроизводителям строить ОРЦ на льготных условиях и послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова.