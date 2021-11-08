Акции "Камаза" на Мосбирже растут больше чем на 7,5%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Стоимость акций "Камаза" - крупнейшего в РФ производителя тяжелых грузовиков - в ходе торгов Московской биржи повысились на 7,63% и достигла отметки в 126,9 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:42 мск.

К 10:52 мск котировки компании замедлили рост до 5,51% и торговались по 124,4 руб. за бумагу.

Стоимость ценных бумаг растет на фоне увеличения производства грузовиков в октябре на 10,3% - до 4,4 тыс. штук.

Всего с начала года было выпущено 35,506 тыс. автомобилей, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года.

Ранее глава "Камаза" Сергей Когогин отмечал, что в 2021 году компания планирует увеличить объемы производства на 18,9% - до 44 тыс. грузовиков. По словам гендиректора, возможность увеличить продажи грузовых авто связана с развитием дорожного и жилищного строительства, которое требует большего количества грузового транспорта. Он также отметил сильный рост продаж бетонных смесителей и самосвалов.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).