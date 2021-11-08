Кабмин в 4 раза увеличит финансирование проектов программного обеспечения в промышленности

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство России в четыре раза увеличит финансовую поддержку отечественных проектов по программному обеспечению в промышленности. Об этом сообщил в понедельник председатель кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Он уточнил, что в течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли. "Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях. Для этого в четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного программного обеспечения", - сказал Мишустин.

Это технологии интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной и дополненной реальности, перечислил глава кабмина. Он заметил, что внедрение таких технологий поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их выход на рынок.

"Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности, она должна превысить 40%", - продолжил Мишустин. По его словам, чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на "цифру", но и организовать работу на новых принципах: быстро, качественно и дешево, под конкретные требования заказчиков. "Рассчитываем, что отечественная промышленность сможет к концу десятилетия выпускать по этой модели не менее 70% высокотехнологичной продукции", - подытожил премьер.

В целом он назвал цифровую трансформацию, которая касается обрабатывающей отрасли, стратегическим направлением. "Страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию промышленности, станут технологическими лидерами. У нас есть для этого все возможности", - подчеркнул Мишустин.