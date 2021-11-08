"Биннофарм групп" начала полный цикл выпуска препарата для лечения последствий COVID-19

"Биннофарм групп", объединяющая профильные активы АФК "Система", разработала и зарегистрировала субстанцию линезолида, которая используется для производства рецептурного препарата "Линезолид" в форме таблеток. Первая партия в 17 тыс. упаковок, произведенная по полному циклу, была выпущена с конвейера в конце октября 2021 года", - отмечается в сообщении.

В компании пояснили, что препарат используется в медицинских учреждениях в том числе для лечения последствий COVID-19 при диагностированных внутрибольничных бактериальных инфекциях.

Генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов отметил, что из-за пандемии спрос на антибактериальные препараты остается высоким. По данным аналитиков, за восемь месяцев 2021 года объем закупок "Линезолида" в таблетках в тендерном сегменте составил около 1 млрд рублей, что на 13% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Компания реализует программу локализации производства ряда субстанций препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших, в рамках которой ежегодно регистрирует две-три субстанции, рассказал он.

Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система". Она объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Предприятия производят лекарственные препараты различных терапевтических групп практически во всех существующих лекарственных формах. Портфель препаратов компании насчитывает более 450 регистрационных удостоверений. Помимо производства препаратов для лечения последствий коронавируса, на производственных площадках "Биннофарм групп" выпускается вакцина от COVID-19 "Спутник V".