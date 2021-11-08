Число электронных регистраций сделок в Москве за год выросло на 72%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Количество онлайн-регистраций права собственности на недвижимость в Москве за три квартала 2021 года на 72% превысило показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра в понедельник.

"Управлением Росреестра по Москве за три квартала текущего года зарегистрировано 379 985 прав собственности по заявлениям, поступившим в электронном виде. Показатель на 72% превышает число онлайн-регистраций за аналогичный период 2020 года (221 163), в сравнении с 2019 годом он вырос на 93% (196 987)", - говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что повышенный спрос на электронную регистрацию сделок был зафиксирован накануне нерабочих дней, объявленных из-за роста заболеваемости COVID-19.

"В условиях пандемии регистрация сделок онлайн по сути стала единственным способом оформления прав на недвижимость, при этом даже в преддверии нерабочих дней отмечен рост числа обращений. Так, с 14 по 27 октября количество поданных пакетов документов онлайн увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В сентябре столичный Росреестр принял 52 590 онлайн-заявлений, при этом зарегистрировано было 44 326. Таким образом, доля зарегистрированных электронных заявлений составила 84%. Месяцем ранее этот показатель составлял 80%.