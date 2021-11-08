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В ЕК заявили, что нужно более €470 млрд в год на реализацию климатических целей 2030 года

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Дополнительные инвестиции на уровне свыше €470 млрд в год необходимы для достижения климатических целей ЕС к 2030 году. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции по бюджету ЕС в Брюсселе.

"Для выполнения климатических целей ЕС 2030 года (сокращение углеродных выбросов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года - прим. ТАСС) потребуются дополнительные инвестиции на уровне свыше €470 млрд в год", - сообщила фон дер Ляйен.

Теги
Фон дер Ляйен, Урсула
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