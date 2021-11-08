Песков: высокооплачиваемые госслужащие не могут воспользоваться жилищными субсидиями

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Программа субсидий на покупку жилья для чиновников существует, но ей не могут воспользоваться госслужащие с высокими зарплатами. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, там существует определенная программа помощи", - сказал представитель Кремля, комментируя материал "Важных историй" (издание признано в РФ СМИ-иноагентом) и "Трансперенси интернэшнл - Россия" (организация внесена в реестр иноагентов).

"Здесь не верна сама постановка вопроса. Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники просто не могут пользоваться такими программами поддержки", - уточнил Песков.