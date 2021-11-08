Песков: в ситуации с одобрением "Северного потока - 2" главное - терпеливо ждать

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Подвижек в одобрении "Северного потока - 2" со стороны европейских партнеров пока нет, но в этой ситуации главное - терпеливо ждать. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет. Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Северный поток - 2" - это "очень и очень важный проект", который сыграет значимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европейского континента.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.