Один из крупнейших в ДФО логистических центров создали на базе Улан-Удэнского авиазавода

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших на Дальнем Востоке логистических центров создан на базе Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе У-УАЗ.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" ввел в эксплуатацию в Улан-Удэ один из крупнейших в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) логистических центров площадью более 33 тыс. кв. метров. На территории комплекса объединены склады различных цехов Улан-Удэнского авиационного завода, лаборатории входного контроля и цех экспедиции. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Новый логистический центр объединил несколько разрозненных складских комплексов. Это позволило оптимизировать процесс производства на предприятии. "Благодаря автоматизации процессов снизятся объемы тяжелого ручного труда. Для оперативного получения информации со склада все его функции будут автоматизированы, будет внедрена система штрихкодирования для всех товаров и операций", - пояснили в пресс-службе.

Логистический комплекс включает склад материалов и оборудования. На объекте смонтировано пять кран-балок для выполнения всех видов погрузочно-разгрузочных работ.

Улан-Удэнский авиационный завод производит вертолеты серии Ми-8/17 разработки Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля: гражданские модели серии Ми-8АМТ и Ми-171, военные Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Предприятие также производит новый модернизированный вертолет Ми-171А2, одну из ключевых моделей холдинга "Вертолеты России" в линейке средних вертолетов. Продукция Улан-Удэнского авиационного завода поставляется государственным и коммерческим заказчикам России и других государств, успешно эксплуатируется более чем в 40 странах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.