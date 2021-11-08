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"Лукойл - Западная Сибирь" должен выплатить 67 млн рублей за загрязнение земли в ХМАО

Решение принял суд

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Суд удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании 67 млн рублей с дочерней компании "Лукойла" - "Лукойл - Западная Сибирь" - за загрязнение нефтепродуктами земли в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.

"Наши инспекторы обнаружили загрязнение нефтепродуктами почти 4,5 га земли в 75 км от Когалыма, ХМАО. Виновник - компания "Лукойл - Западная Сибирь". Ущерб землям - 67 млн рублей", - написала она.

По словам Радионовой, вопрос о взыскании ущерба с компании пришлось решать в суде. "Наши требования удовлетворены. Нарушитель обязан возместить ущерб в полном объеме", - добавила глава Росприроднадзора.

ТАСС пока не располагает комментарием компании.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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