Песков не видит проблем с исполнением поручения Путина по закачке газа в ПХГ в Европе

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вопрос о ходе реализации поручения президента РФ Владимира Путина об увеличении закачки газа в подземные хранилища в Европе нужно адресовать "Газпрому", в Кремле никаких нарушений не фиксируют. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Почти два месяца энергетического кризиса в Европе.

Почти два месяца энергетического кризиса в Европе. Взлет цен на газ выгоден Брюсселю?

На эту тему

"Нет", - ответил он на вопрос, считают ли в Кремле, что поручение президента не исполняется.

Остальные вопросы по данной теме Песков переадресовал в "Газпром". "Ведь именно "Газпром" [ведет] ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах", - подчеркнул представитель Кремля.

27 октября Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе.