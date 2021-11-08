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Энергетический кризис в Европе

Песков не видит проблем с исполнением поручения Путина по закачке газа в ПХГ в Европе

Пресс-секретарь президента отметил, что этот вопрос нужно адресовать "Газпрому"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вопрос о ходе реализации поручения президента РФ Владимира Путина об увеличении закачки газа в подземные хранилища в Европе нужно адресовать "Газпрому", в Кремле никаких нарушений не фиксируют. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет", - ответил он на вопрос, считают ли в Кремле, что поручение президента не исполняется.

Остальные вопросы по данной теме Песков переадресовал в "Газпром". "Ведь именно "Газпром" [ведет] ежедневные контакты со своими контрагентами в европейских странах", - подчеркнул представитель Кремля.

27 октября Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЭнергетический кризис в Европе
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