Фитнес-клубы потеряли тысячи клиентов в регионах РФ из-за сбоя портала госуслуг

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Фитнес-клубы в российских регионах не смогли принять тысячи клиентов из-за технических работ на портале госуслуг, в результате которых у ряда пользователей сократился срок действия QR-кодов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила в понедельник ТАСС глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Некоторые пользователи портала госуслуг утром в понедельник заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале. Позже в Минздраве и Минцифры пояснили, что сроки действия QR-кодов остаются прежними, они восстанавливаются.

"Коллеги по отрасли в ранних часовых поясах не смогли оказать услуги уже тысячам клиентов. Если до момента восстановления пройдут еще хотя бы сутки, то потери отрасли будут исчисляться сотней миллионов рублей", - сказала Киселева. По ее словам, подобные "информационные потрясения приводят к формированию устойчивого желания потребителя переждать "смутное время" и пока не покупать услуги, рассчитанные на длительное потребление".

В бьюти-индустрии введение QR-кодов в регионах уже понизило выручку на 70%, а изменение срока их действия из-за сбоя "увеличивает показатель до 90-95%", отметила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член Партии роста Нина Литвинова. По ее словам, представители индустрии рассчитывают на оперативное восстановление работы портала госуслуг.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов также сказал, что рестораторы в регионах "с утра начали говорить, что есть проблемы" с допуском посетителей в заведения. "Но каких-либо серьезных конфликтных ситуаций не возникло", - уточнил собеседник агентства.

Концерты и санатории

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских признала, что сбой привел "к панике зрителей и организаторов" нескольких запланированных на понедельник мероприятий, в частности, концерта группы "Кипелов" в Хабаровске. Кроме "дополнительного негатива" никакого финансового ущерба для отрасли из-за данной ситуации не последовало, уточнила она.

Медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов рассказал ТАСС, что "сбой был краткосрочным, поэтому серьезных сложностей [в отрасли] не возникло". "Проблему заметили в 9 утра по московскому времени, а спустя час в прессе уже вышла информация о сбое. Кроме того, нужно понимать, что в понедельник с раннего утра не многие заезжают в санатории", - добавил он.

Как считает руководитель экспертного совета при бизнес-омбудсмене РФ Антон Свириденко, случившийся сбой "говорит о том, что в таких щепетильных вопросах цифровые технологии не всегда надежны". "И уж в вопросе QR-кодов, который напрямую затрагивает конституционные права человека, должны быть очень надежные резервные механизмы дублирования. Будем надеяться, их разработают", - заключил он.