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Продажи легковых автомобилей и LCV в России упали в октябре на 18,1%

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре упали на 18,1% - до 126,2 тыс. - АЕБ.

Путин считает, что холдинг "Вертолеты России" показал свою дееспособность
Глава государства сделал акцент на том, что в России "вертолетостроение традиционно всегда развивалось"
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