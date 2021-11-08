Минфин может освободить некоторые машиностроительные заводы от акциза на сталь

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, вводящего акциз на жидкую сталь, согласно которым ряд машиностроительных заводов будут освобождены от налога, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"У ряда российских машиностроительных заводов имеются собственные мощности небольшие по выплавке стали. Ко второму чтению будут подготовлены поправки. Они [заводы] будут исключены из обложения акцизом по перечню, который будет вести Минпромторг", - сказал Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

О законопроекте

В России с 2022 года предлагается ввести акциз на жидкую сталь, а также включить в расчет НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на железную руду и коксующийся уголь соответствующие мировые котировки. Это следует из текста проекта федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенного в Госдуму в сентябре.

Согласно законопроекту, предлагается ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе.

Ставку НДПИ для железной руды предлагается установить на текущем уровне - 4,8%, но теперь она будет считаться от средней за налоговый период цены на руду на базисе Iron Ore Fines 62% Fe spot на азиатском рынке с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке недр. Рентный коэффициент в размере 3,5 уходит из формулы расчета.

Ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia (вместо текущей ставки в размере 57 рублей).

Как ожидается, рост налоговой нагрузки на предприятия металлургии, удобрений и угольной промышленности в 2022-2024 годах принесет дополнительно в бюджет 546 млрд рублей.

Доходы от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения, а также доходы от акциза на сталь жидкую в доход федерального бюджета будут зачисляться по нормативу 83%, в доход регионального бюджета поступит 17%. Для доходов от НДПИ на коксующийся уголь предусмотрен норматив 75% в федеральный бюджет и 25% - в региональный бюджет. Установление этих нормативов позволит полностью компенсировать влияние роста ставок НДПИ и введения акциза на сталь жидкую на поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.