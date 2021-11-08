Онлайн-спрос на уборку, одежду и игры сильнее всего вырос в нерабочие дни

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Онлайн-спрос на услуги уборки и прачечных сильнее всего вырос в период нерабочих дней в России, на втором месте - онлайн-продажи одежды, на третьем - игрушек. Об этом сообщает в понедельник платежный сервис CloudPayments.

Президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Решение было принято, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом. С 8 ноября режим продлили в пяти российских регионах - Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.

"В период нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года сильнее всего - почти в 3 раза по сравнению с предыдущим соответствующим периодом - вырос онлайн-спрос на услуги уборки и прачечных. Похоже, длинные выходные многие россияне решили посвятить генеральной уборке в квартирах и домах, закрытию дачного сезона, а также чистке и починке зимних и демисезонных вещей, причем к этому активно привлекали сотрудников служб клининга и прачечных. Средняя сумма онлайн-покупки при этом не изменилась по сравнению с соответствующим предыдущим периодом и составила 3 233 рубля", - говорится в сообщении.

На втором месте по росту спроса в онлайн в нерабочие дни оказались онлайн-продажи одежды. "Онлайн-оборот в этой товарной категории вырос в 2,5 раза, правда, на 10% сократилась средняя сумма онлайн-покупки - в нерабочие дни она составила 7 546 рублей", - говорится в сообщении. Такой рост, по мнению аналитиков, вполне логичен, учитывая, что во многих регионах торговые центры работали только по QR-коду, а в некоторых - были закрыты. Росту спроса также способствовала смена сезонов, вынуждающая россиян пополнять гардероб теплыми вещами.

На третьем месте по росту онлайн-спроса оказались онлайн-продажи игрушек, настольных игр и товаров для хобби: онлайн-оборот вырос в два раза, средняя сумма онлайн-покупки составила 3 696 рублей. Такая тенденция объясняется тем, что люди старались "максимально разнообразить досуг с детьми и родственниками в долгие выходные, а спрос максимально переключился в онлайн в условиях ограничений на работу ТЦ и непродовольственных магазинов".

Игры и лекарства

Кроме настольных игр и хобби, россияне проводили вынужденные выходные за просмотром фильмов, чтением книг и видеоиграми. Так, в нерабочие дни онлайн-спрос на книги, фильмы, музыку вырос на 60% (средняя стоимость онлайн-покупки составила 424 рубля), онлайн-оборот в категории "видеоигры" вырос на 19% (средняя сумма покупки составила 419 рублей).

Также существенный рост онлайн-спроса продемонстрировали продажи лекарств и товаров для ухода и гигиены: онлайн-оборот вырос на 48%, средняя сумма покупки составила 4 504 рубля. Несмотря на то, что во всех регионах офлайн-аптеки были открыты, многие предпочли купить товары из аптек в онлайне, не посещая лишний раз общественные места.

По данным CloudPayments, в рассматриваемый период люди в целом стали чаще и щедрее благодарить онлайн-чаевыми курьеров, понимая возросшую на них нагрузку: в нерабочие дни сотрудники служб доставки получали онлайн-чаевые через сервис CloudTips на 14% чаще, а средняя сумма онлайн-чаевых в этой категории выросла на 10% и составила 109 рублей.

"Пандемия коронавируса приучила россиян при введении любых новых ограничений переключать спрос из офлайна в онлайн. Так получилось и в этот раз: закрыты ТЦ и непродовольственные магазины - спрос мгновенно "перетекает" в онлайн. И я рад, что бизнес готов к таким вызовам: за время пандемии ретейлеры существенно улучшили логистику, подключили новые, современные решения, в том числе и для приема платежей, а также сервисы онлайн-чаевых. И теперь локдаун для бизнеса - это не катастрофа, а просто временное изменение процессов", - отметил сооснователь и генеральный директор СloudPayments Дмитрий Спиридонов, слова которого приводятся в сообщении.