ФАС одобрила ходатайство ABG о покупке Reebok International Limited у Adidas

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. ФАС России удовлетворила ходатайство компании ABG Reebok LLC о приобретении 100% голосующих акций Reebok International Limited, принадлежащей концерну Adidas. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

"ФАС удовлетворила ходатайство компании ABG Reebok LLC о приобретении 100% голосующих акций британской компании Reebok International Limited. Это даст право компании Authentic Brands Group (ABG), владеющей ABG Reebok LLC, приобрести Reebok International Limited у владельца - Adidas", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

По мнению регулятора, эта сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке спортивной одежды, обуви и аксессуаров.

В августе текущего года германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas объявил о заключении соглашения о продаже дочернего подразделения Reebok американской компании по управлению брендами Authentic Brands Group на сумму до €2,1 млрд. Закрытие сделки, как ожидается, произойдет в первом квартале 2022 года. Adidas планирует разделить основную часть денежных поступлений, которые будут получены после закрытия, со своими акционерами.