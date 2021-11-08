Грузоперевозки по Севморпути в 2021 году выросли почти на 5% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Грузоперевозки по Севморпути (СМП) за 10 месяцев 2021 года увеличились почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Грузоперевозки по Северному морскому пути за 10 месяцев 2021 года (с 1 января по 3 ноября) увеличились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 26 млн 913 тыс. тонн до 28 млн 208 тыс. тонн)" - говорится в сообщении со ссылкой на данные ФГБУ "Администрация Северного морского пути".

Объем транзитных перевозок по СМП за тот же период вырос почти на 66% - с 1 млн 281 тыс. тонн до 2 млн 125 тыс. тонн. Из крупнейшего на севере страны экспортного терминала в порту Сабетта продолжился рост объемов вывоза СПГ и газоконденсата, который превзошел показатели аналогичного периода 2020 года почти на 1,9%, составив 16 млн 727 тыс. тонн против 16 млн 414 тыс. тонн.

Общая интенсивность судоходства на Севморпути также выросла, подчеркивается в сообщении. За упомянутый период администрацией СМП выдано 1 155 разрешений на плавание в акватории Севморпути, что более чем на 18% превышает количество разрешений, выданных за аналогичный период прошлого года (974). Ледокольное обеспечение в акватории СМП осуществляли атомные ледоколы "Вайгач" и "Таймыр", входящие в состав Атомфлота (предприятие госкорпорации "Росатом"), говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил надежду, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути по итогам 2021 года вырастет до 35 млн тонн. А круглогодичная навигация по Северному морскому пути, по словам вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, начнется в 2023-2024 годах.

В настоящее время вся акватория Севморпути, за исключением юго-западной части Карского моря и центральной части Чукотского моря, покрыта молодыми льдами. У мыса Желания, в проливе Вилькицкого и на подходах к нему сохраняется айсберговая угроза.