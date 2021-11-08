Нидерланды прекратят инвестиции в зарубежные нефтегазовые проекты

ГААГА, 8 ноября. /ТАСС/. Нидерланды прекратят инвестиции в зарубежные проекты в угольной, нефтяной и газовой промышленности. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на решение правительства страны.

Ранее временный кабинет министров заявил, что решение должно будет принять новое правительство, после того как оно будет сформировано. Это вызвало негативную реакцию со стороны экологических организаций, а также ряда политических партий.

"Поэтому в конечном счете власти решили присоединиться к группе стран и организаций, которые взяли на себя обязательство на саммите в Глазго прекратить правительственную поддержку проектов в области добычи ископаемых видов топлива за пределами их границ в течение года, - сообщает телеканал. - К этой группе в числе прочих уже присоединились США, Великобритания и Европейский инвестиционный банк".

Согласно НТК, в 2020 году правительство Нидерландов направило более €4,5 млрд инвестиций в такие проекты.