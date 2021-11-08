Форум "Южные ворота" в Северной Осетии объединит около 200 бизнесменов РФ и зарубежья

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Международный экономический форум "Южные ворота", который в седьмой раз пройдет в Северной Осетии 12 ноября, объединит около 200 предпринимателей республик Северо-Кавказского федерального округа и зарубежья, сообщил ТАСС в понедельник министр экономического развития РСО-Алания Заур Кучиев.

"12 ноября в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" во Владикавказе в седьмой раз пройдет форум "Южные ворота", который объединит около 200 предпринимателей. Из года в год он становится все более масштабным, расширяется география участников. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году мы используем онлайн/офлайн-формат участия предпринимателей Северного Кавказа и зарубежья, в частности, Ирана, Турции, Азербайджана, Белоруссии. Планируем, что впервые будут участвовать бизнесмены Греции и Казахстана", - сказал министр.

Работа форума, нацеленного на расширение экспортных связей, пройдет в рамках трех секций: "Туризм", "АПК и торговля", "Инвестиции и транспортно-логистический комплекс". Обсуждения состоятся как по видеосвязи, так и в офлайн-формате, уточнил собеседник агентства.

Организаторами мероприятия в этом году выступают центр поддержки экспорта фонда поддержки предпринимательства, Министерство экономического развития РСО-Алания и Торгово-промышленная палата республики.

Первый форум "Южные ворота" провели в РСО - Алания в 2014 году. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.