Завод по переработке пластика мощностью 100 тыс. тонн в год запустят под Каширой

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Предприятие по переработке пластика мощностью 100 тыс. тонн в год запустят рядом с подмосковной Каширой в 2023 году. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании "РТ-Инвест".

"РТ-Инвест" подписал трехстороннее соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и управляющей компанией особой экономической зоны "Кашира-парк" на строительство предприятия по переработке вторичных полимеров мощностью более 100 тыс. тонн в год. Это в два раза больше существующих и планируемых к запуску предприятий. Особенностью проекта будет производство "зеленых" ПЭТ-гранул, соответствующих пищевому качеству", - говорится в сообщении.

Предприятие будет построено рядом с комплексом по переработке отходов "Дон", который также входит в "РТ-Инвест". Полимеры, отобранные на всех четырех комплексах компании, будут перерабатываться на собственных линиях. Завод будет состоять из двух основных цехов, - это цех очистки и подготовки вторичных ПЭТ и ПНД и цех грануляции, который также состоит из двух линий грануляции ПЭТ и ПНД. На выходе будут получены вторичные полимерные гранулы, которые широко применяются в производстве емкостей для бытовой химии, нетканых материалов и разных товаров.

"Современная реальность требует от нас новых подходов во всех сферах, особенно в экологии. Сегодня как никогда важно реализовывать "зеленые" проекты, внедрять эко-технологии на производствах. В рамках соглашения с крупнейшим региональным оператором, "РТ-Инвест", в Подмосковье появится завод по переработке одного из самых часто используемых в повседневной жизни материалов - пластика. Вместо вредных отходов компания будет получать гранулы, которые смогут использовать для производства новых бутылок, упаковки продуктов и детских игрушек. Инвестиции в проект составят более 10 млрд рублей, а для жителей Московской области будет создано более 300 новых рабочих мест", - заявила глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева, чьи слова приводятся в сообщении.

Также "РТ-Инвест" планирует строительство собственных мощностей по переработке стекла. В настоящее время на заводах компании отбирают до 30 тыс. тонн стекольного боя в год. Компания планирует создание в Московской области предприятия по доочистке стеклобоя, проектной мощностью до 90 тыс. тонн в год. Запуск запланирован уже в 2022 году. Характеристики получаемой продукции будут отвечать качеству ГОСТ, давая возможность повторно использовать его в производстве строительных материалов и новой стеклянной тары.

"Высокий уровень готовности комплексной системы нашей компании создает все условия для собственной переработки вторичных полимеров, тем самым реализуя принципы экономики замкнутого цикла. Полученная продукция - вторичные полимерные гранулы - не будут уступать по своим качествам первичным. Производители конечной продукции смогут перейти на него и повысить вклад в формирование цикличной экономики. Уже к 2025 году "РТ-Инвест" войдет в топ-10 крупнейших переработчиков полимеров в Европе. Создание эффективных проектов глубокой переработки отходов - одна из главных задач нашей компании на ближайшие годы", - добавил генеральный директор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.