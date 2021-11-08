Россияне купили на Wildberries в 15 раз больше булочек в нерабочие дни

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Жители РФ купили в нерабочие дни на Wildberries в 15 раз больше булочек в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера, проведенном по запросу ТАСС.

"После начала нерабочих дней в интернет-заказах россиян также стало больше сладостей и снеков. Возможно для того, чтобы заесть стресс, возникший из-за вновь введенных ограничений, с 28 октября по 7 ноября жители нашей страны приобрели в 15 раз больше булочек, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщается в аналитике онлайн-ретейлера.

Продажи конфет выросли на 203%, плиточного шоколада - на 98%, мармелада - на 159%. За этот период также заказали на 69% больше упаковок чипсов и в шесть раз больше пачек сухариков.

Как отметили в Wildberries, в первый нерабочий день началась распродажа в поддержку предпринимателей. В период с 28 октября по 7 ноября жители РФ активно покупали онлайн, маркетплейс отмечает повышенный спрос во многих товарных категориях.

"С 28 октября по 7 ноября 2021 года жители нашей страны приобретали на Wildberries компьютерные кресла (рост продаж в штуках +166% год к году), столы (+341%) и различную дачную мебель (рост в 19 раз). Россияне также обновляют бытовую технику и электронику: спрос на пылесосы и стиральные машины вырос на 143%, на духовки - на 194%, на посудомоечные машины - на 107%, на миксеры - на 154%. Компьютеров и ноутбуков приобрели на 163% больше, а жестких дисков - на 430%", - говорится в исследовании.

В преддверии холодов покупатели выбирали теплую одежду и обувь. Так, спрос на шубы вырос на 251%, на дубленки - на 187%, на пуховики - на 105%, на сапоги - на 104%, а на "дутики" - на 106%, отметили в Wildberries.

Ранее президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Решение было принято, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом. С 8 ноября режим продлили в пяти российских регионах - Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.