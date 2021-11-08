В Северной Осетии по итогам 2021 года прогнозируют рост ВРП до 196,4 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии - Алании прогнозируют по итогам года увеличение валового регионального продукта (ВРП) по сравнению с 2019 годом на 4% - до 196,4 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"В 2019 году ВРП составил 173,3 млрд рублей (99,2%). Постепенное восстановление экономической активности региона позволит обеспечить рост экономики к концу 2021 года на уровне 4%. Ожидаемый ВРП достигнет 196,4 млрд рублей, это 103,9% к 2020 году. По прогнозам органов статистики, снижение ВРП в 2020 году ожидается на 2,1% в связи с введением ограничений из-за пандемии и падения спроса на энергоресурсы. Тем не менее, положительная динамика в текущем году отслеживается, экономика в целом находится в положительном тренде", - сказал министр.

Валовой региональный продукт, который в расчете на душу населения, по оценке, в 2019 году составил 248,2 тыс. рублей, по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 284,5 тыс. рублей. По размеру ВРП на душу населения Северная Осетия - Алания занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставропольского края (295,4 тыс. рублей), уточнил собеседник агентства.

По словам Кучиева, структура ВРП меняется: на долю промышленности сейчас приходится около 5%, это обрабатывающее производство. В основном лидирующие позиции по видам экономической деятельности занимают операции с недвижимым имуществом - жильем и коммерческой недвижимостью - 16,8%, госуправление и обеспечение военной безопасности - 15,7%, оптовая и розничная торговля - 14,8%, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство - 13,5%, строительный сектор - 6,9%. На долю этих отраслей, этих видов экономической деятельности приходится почти 73% добавленной стоимости по республике.

В текущем году в связи с реализацией ряда инвестпроектов ожидается рост в отраслях, связанных с турбизнесом, обслуживанием населения, развитием АПК, производством строительных материалов. Оживление экономики и рост ВРП предполагается благодаря началу строительства всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", "Алания парк", деятельности ОАО "Международный аэропорт "Владикавказ", работы сельхозпредприятий - ООО "Казачий хутор", ООО "ТК Алания", ООО "Остров Аквакультура" и ряда других с общим объемом инвестиций порядка 45 млрд рублей.

"Вопрос инвестиций - самый актуальный и важный, потому что они создают рабочие места, обеспечивают рост зарплаты. Работе с инвесторами глава республики уделяет повышенное внимание, настраивая правительство, органы местного самоуправления на максимально конструктивное взаимодействие с инвесторами. Только в этом случае будет достигнут ожидаемый эффект", - добавил министр.