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Борьба с изменениями климата

РФ предложила создать международный надзорный орган для климатических лесных проектов

По словам спецпредставителя президента России по климату Руслана Эдельгериева, страна собирается заниматься интенсификацией восстановления лесов, что даст положительный глобальный эффект

ГЛАЗГО, 8 ноября. Международный надзорный орган для климатических лесных проектов помог бы добиться высокого качества лесных проектов. Об этом в понедельник заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев на круглом столе в рамках 26 Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата.

"Я хотел бы поблагодарить британское правительство, которое организовало лесной форум, объединило страны, заинтересованные в лесном секторе. И тут, я считаю, нужен следующий шаг: нам надо совместно создать рабочие органы, создать структуры, которые бы отслеживали проведение проектов, вели надзорную деятельность, чтобы не допустить углеродных перетоков, утечек и добиться стандартов в высоком качестве лесных проектов", - сказал Эдельгериев.

По его словам, президент России выделил большие ресурсы на борьбу с лесными пожарами. Также Россия собирается заниматься интенсификацией восстановления лесов, что даст положительный глобальный эффект.

В работе COP26 принимают участие делегации почти 200 стран, в составе российской - около 270 человек. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация итоговых документов COP26.

Теги
РоссияБорьба с изменениями климатаЭдельгериев, Руслан Сайд-Хусайнович
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