РФ предложила создать международный надзорный орган для климатических лесных проектов

ГЛАЗГО, 8 ноября. Международный надзорный орган для климатических лесных проектов помог бы добиться высокого качества лесных проектов. Об этом в понедельник заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев на круглом столе в рамках 26 Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата.

"Я хотел бы поблагодарить британское правительство, которое организовало лесной форум, объединило страны, заинтересованные в лесном секторе. И тут, я считаю, нужен следующий шаг: нам надо совместно создать рабочие органы, создать структуры, которые бы отслеживали проведение проектов, вели надзорную деятельность, чтобы не допустить углеродных перетоков, утечек и добиться стандартов в высоком качестве лесных проектов", - сказал Эдельгериев.

По его словам, президент России выделил большие ресурсы на борьбу с лесными пожарами. Также Россия собирается заниматься интенсификацией восстановления лесов, что даст положительный глобальный эффект.

В работе COP26 принимают участие делегации почти 200 стран, в составе российской - около 270 человек. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация итоговых документов COP26.