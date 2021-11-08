Медведев назвал приоритетами бюджета помощь семьям с детьми и уязвимым категориям граждан

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Поддержка семей с детьми и помощь наиболее уязвимым категориям граждан являются приоритетами проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы. Об этом в понедельник сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на обсуждении поправок единороссов ко второму чтению бюджета.

"Теперь в отношении приоритетов. Приоритеты остаются прежними - это поддержка семей с детьми, защита наиболее уязвимых категорий граждан, помощь людям, у которым есть ограничения по здоровью", - перечислил он.

Также, по словам Медведева, "предусмотрены весьма значительные расходы" на совершенствование сферы образования и здравоохранения, в том числе первичного звена. "Мы с вами эту работу вели и в Государственной думе предыдущего созыва, и сейчас эту работу ведем, объем работы очень значительный", - подчеркнул председатель "Единой России".

Он призвал при планировании бюджета не забывать про текущую ситуацию, связанную с борьбой с пандемией.

Госдума в конце октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.