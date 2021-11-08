"Опора России" предложила расширить действие ФОТ 3.0 на непродовольственную розницу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Действие программы льготного кредитования ФОТ 3.0, возобновленной на фоне новых антиковидных ограничений в регионах, необходимо распространить на непродовольственную розницу. Об этом в понедельник ТАСС сообщил президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Я думаю, может быть, и [ФОТ] 3.0 надо еще расширять, потому что мера очень популярная. <…> Добавить еще [коды] ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности, - прим. ТАСС). [Это] непродовольственная розница, конечно. Она же тоже пострадала, но ее никак не поддержали", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.