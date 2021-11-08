{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент - пресс-служба.

"Опора России" предложила расширить действие ФОТ 3.0 на непродовольственную розницу
Правительство ранее решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых
Читать полностью