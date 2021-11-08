МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Госуслуги.Авто" скачали 1 млн раз с момента запуска в сентябре. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Мобильное приложение "Госуслуги.Авто" пользуется популярностью у автомобилистов: почти 1 млн скачиваний с момента запуска; высокие отметки в магазинах приложений; 12 место в рейтинге приложений AppStore", - отмечается в сообщении.

В Минцифры напомнили, что в приложении можно: предъявить электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), оплатить автомобильный штраф, заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство (ТС), проверить историю авто.

О приложении

В сентябре МВД РФ совестно с Минцифры запустили эксперимент по всей стране по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение "Госуслуги.Авто".

До конца 2021 года в "Госуслугах.Авто" штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.

Мобильное приложение "Госуслуги.Авто" будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.