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Суд оштрафовал Telegram еще на 4 млн рублей

Общая сумма штрафов составила 39 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 39 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд рассмотрел административный протокол в отношении Telegram по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штраф в размере 4 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Мессенджер Telegram ранее был оштрафован на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Вышеуказанные ресурсы с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент.

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