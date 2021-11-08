Медведев призвал продумать варианты использования допфинансирования региональных программ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым продумать варианты использования дополнительных бюджетных средств, если таковые появятся, с учетом уже реализуемых программ развития регионов страны.

"Повышенное внимание мы должны уделить таким направлениям, как социальное развитие села, помощь регионам в строительстве и ремонте дорог, [это] темы, которые мы с вами традиционно считаем важнейшими, - сказал он в понедельник на обсуждении поправок единороссов ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы. - [Нужно подумать и о] создании спортивной инфраструктуры в малых городах, в сельской местности, нужно подумать и над другими направлениями точно так же, как и над тем, что можно сделать, если появятся дополнительные возможности по бюджетному финансированию таких проектов и программ".

Медведев напомнил, что в конце октября давал поручение проработать поправки, которые "Единая Россия" будет вносить ко второму чтению проекта бюджета в Госдуме. "И партия, и фракция эту работу вели в тесном взаимодействии с коллегами из правительства, с экспертным сообществом, обсуждали ключевые задачи и направления бюджета, как мы будем работать в регионах", - сказал председатель "Единой России" и предложил проанализировать полученные предложения.

Госдума в конце октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.