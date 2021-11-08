Nikkei: Toshiba может к 2023 году разделиться на три компании

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Руководство японской корпорации Toshiba планирует к 2023 году разделить ее на три отдельные компании. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

По данным издания, новые компании будут соответственно заниматься вопросами развития инфраструктуры, технологическими устройствами и компонентами полупроводниковой памяти. Планы о разделении связаны со стремлением руководства Toshiba повысить ее акционерную стоимость за счет создания компаний с различными источниками формирования прибыли и стратегиями развития, подчеркивает Nikkei.

В последние годы корпорация переживает кризис, связанный, в частности, с разразившимся в 2015 году крупным скандалом из-за подделки ее финансовой отчетности, а также с серьезными убытками, которые она понесла в 2017 году из-за банкротства американского подразделения. Toshiba также сотрясал конфликт между ее руководством и рядом крупных акционеров.