Международные резервы России за неделю выросли на $1,6 млрд

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 29 октября составили $623,2 млрд, увеличившись за неделю на $1,6 млрд, говорится в материалах Банка России. По данным на 22 октября, объем резервов составлял $621,6 млрд.

Регулятор отметил, что резервы выросли 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.