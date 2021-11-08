Новгородский бизнес, пострадавший от коронавируса, поддержат займами под 1%

ТАСС, 8 ноября. Предприниматели Новгородской области, где продлили нерабочие дни еще на неделю из-за напряженной ситуации с коронавирусом, смогут получить льготные займы под 1% от региональных властей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства запустил новую программу для бизнеса, который столкнулся с последствиями коронавируса. Если предприниматель не работает в полную силу из-за ограничений, введенных согласно федеральному или региональному законодательству, то он может получить займ под 1%", - говорится в сообщении.

Полученные средства можно направить на выплату заработной платы сотрудникам и страховых взносов, оплату коммунальных услуг, арендную плату, оплату процентов по ранее выданным кредитам. Срок займа - шесть месяцев. Отсрочка выплаты основного долга - до трех месяцев. "Займы целевые, то есть, предпринимателю предстоит отчитаться за использование средств. Залоговое обеспечение не требуется. В фонде отметили, что заявки на займы рассматриваются оперативно, пакет документов - минимальный", - добавили в пресс-службе.

Льготные займы выдаются по областной подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" при содействии регионального министерства инвестиционной политики.