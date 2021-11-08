Медведев поддержал увеличение бюджетных трат на поддержку сельских территорий

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев высказался в понедельник в поддержку увеличения трат федерального бюджета на развитие сел, в том числе на поддержку работающих там специалистов.

"Программа развития села. Это постоянная тема, наша забота. Напоминаю, что огромное количество наших избирателей живет на селе. Было предложение увеличить затраты по этой программе, я бы это тоже поддержал, исходя из того, что мы каждый год старались это делать", - сказал Медведев на обсуждении поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета.

Он также отметил важность поддержки работающих на селе специалистов. "[Важно], чтобы специалисты отдельные, очень важные для села категории людей, оставались на селе и не уезжали в города, [чтобы] не размывалась качественная, профессиональная составляющая лиц, которые трудятся на селе", - продолжил председатель "Единой России".

Говоря о бюджетных тратах, он отметил, что "здесь и увеличение не очень большое предлагается, обычно просят больше". "Видимо, уже определенные возможности исчерпаны, просил бы к этому вернуться", - заключил Медведев.

Госдума в конце октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.