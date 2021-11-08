Руководить головной структурой "Тинькофф банка" будут два содиректора

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Оливер Хьюз и Павел Федоров с 1 декабря 2021 года назначены на должности содиректоров (co-CEOs) TCS Group Holding PLC - головной структуры "Тинькофф банка", говорится в сообщении пресс-службы группы.

"С учетом продолжающегося быстрого роста TCS Group Holding PLC, ведущего онлайн-провайдера финансовых и лайфстайл сервисов на базе экосистемы "Тинькофф", запуска новых бизнес-сегментов и экспансии бизнеса компании в странах Юго-Восточной Азии, компания объявляет о назначении Оливера Хьюза и Павла Федорова на должности содиректоров (co-CEOs) компании", - говорится в сообщении.

Согласно позиции совета директоров TCS Group, сейчас наиболее подходящее время, чтобы расширить команду менеджеров для эффективной реализации масштабных планов компании. "Это даст нам возможность повысить эффективность деятельности компании, расширить бизнес в России и на международных рынках, опираясь на многолетний опыт и взаимодополняющие навыки наших cо-СЕОs", - говорится в заявлении cовета директоров TCS Group.

Отмечается, что два содиректора сфокусируются на развитии бизнеса в России, росте финансовых результатов, расширении географии присутствия "Тинькофф", внедрении продуктовых и технологических инноваций, а также повышении акционерной стоимости. В сфере ответственности Хьюза, который возглавляет компанию более 15 лет, будет поддержание высокой финансовой дисциплины группы, обеспечение организационного развития, внедрение передовых операционных, продуктовых и технологических стандартов "Тинькофф" в России и за рубежом.

Федоров, который в настоящее время занимает должность члена совета директоров группы, будет отвечать за стратегическое развитие группы, выстраивание долгосрочных финансовых и стратегических партнерств, а также за вывод "Тинькофф" на новые перспективные рынки. Ранее Федоров работал в инвестиционном банке Morgan Stanley, занимал должность заместителя министра энергетики Российской Федерации, работал в компаниях "Норильский никель" и "Роснефть".

Также сообщается, что финансовый директор "Тинькофф банка" Илья Писемский с 1 декабря назначается на новую должность финансового директора TCS Group. Он будет отвечать за финансовую деятельность "Тинькофф" в России и за рубежом. При этом должность финансового директора "Тинькофф банка" займет Павел Токарев, нынешний вице-президент по финансам.