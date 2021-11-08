Глава АСИ: агентство ставит целью создание первых в России компаний-единорогов за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с платформой Национальная технологическая инициатива (НТИ) планирует обеспечить создание первых в России компаний-единорогов до 2025 года. Об этом сообщила в понедельник глава АСИ Светлана Чупшева.

"Мы надеемся, что в ближайшие пять лет мы увидим проекты новых российских единорогов. По крайне мере, АСИ и Платформа НТИ ставят это для себя целью в рамках стратегии развития", - сказала она, выступая на баркемпе "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге.

Единорогом называют компанию, которая в течение не более чем 10 лет с момента основания достигла оценки в $1 млрд, не прошла первичное размещение на бирже (IPO) и остается в собственности своих создателей не менее чем на три четверти. Наличие компаний-единорогов считается признаком эффективности национальной инновационной системы.

По оценкам платформы для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях Crunchbase и консультативно-финансовой организации CB Insights, сейчас в России не зарегистрировано компаний-единорогов.