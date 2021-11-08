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Украина увеличила заявку на импорт электроэнергии из Белоруссии на 9 ноября до 415 МВт

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Украинские трейдеры увеличили заявку на импорт электроэнергии из Белоруссии на 9 ноября до 415 МВт, против 400 МВт на 8 ноября. Об этом следует из данных, опубликованных в понедельник на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Согласно графику, поставки планируется осуществлять по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 вторника, 9 ноября. На понедельник заявка была увеличена почти в 27 раз, с 15 МВт до 400 МВт.

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