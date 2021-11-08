Проекты в сфере АПК на Ставрополье позволят увеличить на 50% мощности хранения фруктов

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере агро-промышленного комплекса Ставрополья позволят увеличить на 50% мощности хранения фруктов. Отрасль садоводства является одной из самых привлекательных для инвесторов в сельском хозяйстве региона, сообщили журналистам в понедельник в управлении по информполитике правительства края.

"На сегодняшний день общая площадь садов в крае составляет 11 тыс. га, в том числе плодоносящих - 8 тыс. га. Соответственно, на фоне роста площадей закладки садов ключевым вопросом является увеличение мощностей по хранению плодов. Существующие на сегодняшний день на Ставрополье мощности вмещают около 40 тыс. тонн. В ближайшие годы мы планируем увеличить их на 50%", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергея Измалкова.

Отмечается, что сельхозпредприятия региона ежегодно закладывают более 600 га садов, из которых половина - суперинтенсивные. Это позволило увеличить за последние десять лет производство плодов и ягод в 2,6 раза. В 2021 года на Ставрополье еще не завершен сбор осеннего яблока, по итогам прошлого года урожай во всех категориях хозяйств составил 60 тыс. тонн.

"Отрасль промышленного садоводства является одним из самых инвестиционно емких сегментов АПК края. Так, в прошлом году в ООО "А.К. "Сады Ставрополья" Труновского округа реализован инвестиционный проект по строительству плодохранилища, мощностью в 10 тыс. тонн для хранения яблок. В этом году введено в эксплуатацию плодохранилище, мощностью 1,8 тыс. тонн на предприятии ООО "Новозаведенское" Георгиевского округа", - сказано в пресс-релизе.

По данным управления, в регионе реализуются еще несколько проектов: от закладки садов до строительства плодохранилищ. Так, в СХП им. С.В. Луценко "Пролетарская воля" Предгорного округа инвестпроектом предусмотрена закладка садов суперинтенсивного типа на орошаемой площади 123,8 га, а также создание современного комплекса по производству, хранению, первичной переработке и оптовой реализации яблок мощностью 5 тыс. тонн. Строительство современного фруктохранилища планируется и на территории Невинномысска, где предприятие "Айдын Фрукт-Логистик" до 2024 года планирует построить плодохранилище с применением технологии хранения фруктов в модифицированной газовой среде.

Сообщается, что ООО "АгроГрупп Солнечный" Изобильненского округа за два года намерено построить плодохранилище на 10 тыс. тонн с регулируемой средой, калибровочной, сортировочной и упаковочной линиями. В Изобильненском округе завершается строительство пятой очереди плодохранилища, общей мощностью 6 тыс. тонн на предприятии ООО "Крайсервис".