Число заявок на регистрацию торговых марок выросло в мире в 2020 году почти на 14%

ЖЕНЕВА, 8 ноября. /ТАСС/. Число заявок на регистрацию торговых марок выросло в мире в 2020 году на 13,7% по сравнению с 2019 годом, несмотря на экономический спад, вызванный пандемией коронавируса. Больше было подано в минувшем году также заявок о выдаче патентов на изобретения (на 1,6%) и регистрацию промышленных образцов (на 2%), сообщила в понедельник в Женеве Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

"Деятельность по подаче заявок на торговые марки испытала бум в 2020 году вопреки глобальному экономическому спаду, что стало свидетельством динамичного предпринимательства и появления новых товаров и услуг в ответ на пандемию", - говорится в докладе ВОИС. Регистрация патентов на изобретения и образцов промышленного дизайна также находилась в прошлом году "на подъеме", констатировали в организации. Как явствует из приведенных в докладе данных, в 2020 году в мире были поданы заявки на регистрацию 17 198 300 торговых марок, 3 276 700 патентов на изобретения и 1 387 800 - на промышленные образцы, что представляет собой рост по сравнению с 2019 годом соответственно на 13,7%, 1,6% и 2%.

Доклад ВОИС "подтверждает, что, несмотря на глубочайший за десятилетия экономический спад, заявки на регистрацию прав интеллектуальной собственности, являющиеся мощным индикатором инноваций, продемонстрировали впечатляющую устойчивость по время пандемии", заявил генеральный директор организации Дарен Танг. Нынешняя ситуация контрастирует с финансовым кризисом 2008-2009 годов, когда деятельность в сфере патентов и торговых марок "резко снизилась", напомнил он. Комментируя существенный рост в 2020 году числа заявок на торговые марки, Танг подчеркнул, что предприятия выводили на рынок новую продукцию и услуги, "несмотря на экономический шок". Вопреки трудностям предприниматели "находят возможности приходить к покупателям новыми путями, открывать новые рынки и привносить в мир свои идеи, используя интеллектуальную собственность", резюмировал глава ВОИС.

Первое месте по числу заявок на регистрацию торговых марок, патентов и промышленных образцов в 2020 году занял Китай. США находятся на второй позиции по патентам и торговым маркам и на четвертой - по заявкам на промышленные образцы, уступая в этом отношении соответственно Республике Корея и Германии. Россия занимает восьмое место по заявкам на патенты, 12-е - на торговые марки и 16-е - на промышленные образцы.

В ВОИС, являющуюся специализированным учреждением ООН, входят 193 страны. Она занимается вопросами укрепления сотрудничества, предоставления услуг и информации в области интеллектуальной собственности, оказывает содействие в разработке сбалансированной международной нормативно-правовой базы в этой сфере.