Почти 40% плодов и ягод России собрали в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) вошла в пятерку лидеров регионов России по производству плодово-ягодной продукции, в республике собрано 38% продукции от общего валового сбора, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минсельхоза республики.

"Кабардино-Балкария названа (Минсельхозом РФ) в числе пятерки регионов-лидеров по производству плодово-ягодной продукции. В республике на начало ноября текущего года валовой сбор плодов и ягод в организованном секторе составил 420 тыс. тонн, что составляет 38% от общего валового сбора в целом по стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в садах республики уже близится к завершению уборочная кампания. По итогам текущего года в Кабардино-Балкарии всеми категориями аграриев ожидается собрать порядка 535 тыс. тонн плодово-ягодной продукции.

По данным на начало ноября, в организованном секторе российские аграрии собрали 1,1 млн тонн плодов, что на 22,2% больше показателя 2020 года (0,9 млн тонн).