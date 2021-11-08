"Тинькофф" планирует развивать бизнес в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. TCS Group - головная структура "Тинькофф банка" - рассматривает рынок Юго-Восточной Азии как перспективный, сообщили журналистам содиректора группы Оливер Хьюз и Павел Федоров.

"Не секрет, что мы с Оливером и рядом членов команды достаточно много ездим по миру в последние месяцы. На целом ряде рынков, прежде всего Юго-Восточной Азии, мы видим окно больших возможностей. Мы находимся в диалоге с регуляторами в трех странах. И для этих целей мы и пытаемся расширить наши управленческие возможности", - сказал Федоров.

В августе банк сообщал, что планирует создать дочернюю кредитную организацию на Филиппинах и получить лицензию цифрового банка. Тогда же Хьюз отмечал, что бизнес-модель "Тинькофф" на Филиппинах будет напоминать модель российского банка, но с учетом местной специфики.

"И дальше пойдут другие рынки", - добавил Хьюз.

"Мы также смотрим на один-два других рынка Юго-Восточной Азии. И там, где у нас будет высокая вероятность получения полной банковской лицензии, она будет дополняться с нашей стороны и брокерской лицензией, туда мы будет направлять наше внимание и усилия", - отметил Федоров.

Он напомнил, что группа планирует увеличивать свой капитал и часть этих средств направить на международную экспансию. Если группа будет привлекать средства, то 80% пойдет на развитие на российском рынке, и только 20% - на международные рынки, уточнил Федоров. "Предварительно мы оцениваем, что это будет до $200 млн собственных средств на начальном этапе", - сказал он.