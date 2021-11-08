"Газпром" не бронировал допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу на 9 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на вторник, 9 ноября. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 9 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через Польшу на 9 ноября, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 57,6 млн куб. м в сутки.

На фоне результатов аукционов цена газа в Европе выросла почти на 2,7% - до $952 за 1 тыс. куб. м.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. В настоящий момент прямая прокачка газа в Германию по Ямал - Европе остановлена, реверсные поставки по трубопроводу в обратном направлении в Польшу также остановлены.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию в 2020-2024 годах с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип, что плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.