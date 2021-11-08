Производитель удобрений в СКФО не исключил возникновения сложностей из-за квот на экспорт

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей удобрений на Северном Кавказе, градообразующее предприятие Лермонтова в Ставропольском крае - компания "Алмаз удобрения" взаимодействует с Министерством промышленности и торговли РФ по поводу введения квот на вывоз азотных удобрений из страны. В компании отмечают, что после введения этих ограничений на предприятии могут возникнуть сложности с реализацией продукции.

Как сообщалось 3 ноября, ограничения на экспорт из РФ азотных и сложных азотосодержащих удобрений вводятся на период с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года включительно. Как следует из постановления правительства, квота на экспорт азотных удобрений должна быть распределена между производителями до 25 ноября. Ранее Минпромторг сообщил, что разработает порядок выдачи лицензий на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, согласует его с Минсельхозом.

"На данный момент нам неизвестно, как технически будет происходить квотирование. Совместно с руководством ООО "Алмаз удобрения" мы сотрудничаем с Минпромторгом, предоставляем им все необходимые данные по запросу. Тем не менее, сложившаяся ситуация может обернуться для нас печально. <…> В случае квотирования нам просто некуда будет девать свою продукцию, хотя она очень востребована во всем мире", - сказал ТАСС генеральный директор ООО "Кашемир капитал" (эксклюзивный торговый дом завода ООО " Алмаз удобрения" ) Эдвард Гурари.

По его словам, особенность компании в том, что большая часть продукции идет на экспорт. Спрос российских потребителей на водорастворимые удобрения, производимые на предприятии, небольшой, потребность полностью закрывается. При этом часть продукции производится только для рынка США.

"Алмаз удобрения" - производитель минеральных удобрений в городе Лермонтов, специализирующийся на производстве водорастворимых и гранулированных удобрений, а также продукции для использования в различных областях промышленности.