Власти Ростовской области увеличили поддержку авиаперевозок на 84,5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Объем господдержки региональных авиаперевозок со стороны правительства Ростовской области в этом году увеличен на 84,55 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"Донскому Минтрансу дополнительно выделены ассигнования в сумме 84,55 млн рублей. Эти средства будут направлены на субсидирование авиамаршрутов в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Самару и Саратов", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев, перечень субсидируемых маршрутов утвержден приказом Федерального агентства воздушного транспорта. "В период действия ограничительных мер субсидирование помогает сохранить маршрутную сеть авиаперевозок и существенно поддержать работу аэропорта Платов, - привели слова замгубернатора в управлении информполитики.

Ранее в бюджете Ростовской области на текущий год на предоставление субсидий авиаперевозчикам было предусмотрено 220,97 млн рублей.