Власти Абхазии намерены предоставить россиянам право покупать недвижимость в республике

СУХУМ, 8 ноября./ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания считает необходимым предоставить гражданам России право приобретать недвижимость на территории республики, чтобы привлекать в страну специалистов и способствовать ее экономическому развитию и инвестиционной привлекательности, сообщили журналистам в пресс-службе президента в понедельник.

Сейчас недвижимость в республике по закону имеют право приобретать только граждане Абхазии.

"Президент считает, что необходимо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право приобретать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект, нам нужны здесь люди, которые будут работать специалистами", - говорится в сообщении.

В качестве примера районов, которые нуждаются в таких мерах, Бжания привел Ткуарчалский район, где в советское время проживали 20 тыс. человек, а сегодня 4 тыс. человек, по его словам, район нуждается в развитии экономики. Бюджет Ткуарчалского района в 2021 году составляет 218 млн рублей, из них собственная доходная часть - 21 млн рублей, почти 196 млн рублей - средства из государственного бюджета. Бжания заявил, что в целом экономика Абхазии нуждается в инвестициях для решения социальных вопросов.

По данным пресс-службы, действующая инвестпрограмма функционирует на 1 млрд 350 млн рублей в год, для решения вопросов с водоснабжением, канализациями, строительством дорог республике необходимо в год 10 млрд рублей.

"Мы сегодня доживаем или дорабатываем то, что было сделано в Советском Союзе. Если мы таким образом не построим отношения с потенциальными инвесторами, то экономического будущего не будет, а это значит, не будет наполнен экономическим содержанием наш суверенитет. Это означает, что все может посыпаться. У нас есть земли, которые мы можем отдавать в аренду. Пожалуйста, приглашайте инвесторов из Российской Федерации, берите их в партнеры. Давайте развивать экономику таким образом. Определенные объемы льготного кредитования мы обеспечим", - приводит пресс-служба слова Бжании.