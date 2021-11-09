Эксперты не ожидают значительного роста авторынка в России в 2021 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский авторынок в текущем году не ждет значительный рост, темпы увеличения продаж по итогам года будут на уровне 5%, следует из анализа "Банкавто" (цифровая платформа "РГС банка").

"Продать за оставшиеся два месяца еще 285 тыс. новых машин, чтобы достичь уровня 2020 года - это вполне реальная перспектива. Однако о каком-либо значительном росте рынка по итогам текущего года речи, скорее всего, уже не идет. Скорее всего, темпы роста относительно низкой базы 2020 года будут близки к цифре в 5%", - заявили в "Банкавто".

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре 2020 года авторынок показал положительную динамику продаж, было продано 157,58 тыс. легковых автомобилей (+5,9% к 2019 году). По оценке эксперта "Банкавто", ноябрь текущего года не выйдет на такие показатели, но есть немало предпосылок, что он будет "урожайнее" октября 2021 года.

"Клиенты, напуганные очередным локдауном, уже поспешили во вновь распахнувшие двери салоны. Склады не удается в должной мере пополнить дилерам Hyundai, Renault, Volkswagen, Skoda и целому ряду других ключевых масс-брендов, но крупные дилеры Lada и Kia уже смогли "выбить" у дистрибьюторов лишние две-три сотни новых машин на компанию. <…> Иные импортеры из опасения потери доли рынка уже начали привлекать клиентов подарками, как, например, зимние шины и возобновления компенсаций по trade-in", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, АЕБ прогнозирует сохранение негативного тренда на рынке автомобилей еще на несколько месяцев. По словам главы комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, несмотря на крайне нестабильную ситуацию комитет автопроизводителей АЕБ попробует в ноябре пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год, согласно которому в 2021 году рынок вырастет к 2020 г. на 9,8%, до 1,756 млн автомобилей.