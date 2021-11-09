Полная стоимость ипотеки в России с начала года в среднем выросла с 8,6% до 9,2%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Полная стоимость ипотечных кредитов (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) в России с начала года в среднем выросла на 0,6 процентного пункта (п.п.) - с 8,6% до 9,2% годовых. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ) (есть в распоряжении ТАСС).

"Этот рост обусловлен как увеличением ключевой ставки с начала года на 2,5 п.п., так и изменением программы льготной ипотеки: с июля эта программа стала почти недоступной для крупнейших городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга из-за ограничения по максимальной сумме кредита в 3 млн рублей", - отмечается в материалах ОКБ.

При этом в сентябре полная стоимость ипотечных кредитов выросла в среднем с 9,1% до 9,2% годовых.

Как указывают в ОКБ, из-за роста цен на недвижимость в РФ средний размер ипотечного кредита в сентябре вырос на 96 тыс. рублей - с 2,89 млн до 2,99 млн рублей. С начала года средняя сумма ипотечного кредита выросла на 261 тыс. рублей.

"Поскольку заемщикам теперь приходится занимать у банков большую сумму на покупку недвижимости, то для снижения долговой нагрузки они стали брать кредиты на более длительный срок. За сентябрь средний срок ипотечного кредитования в России увеличился на 2,5 месяца - до 19 лет. С начала года средний срок вырос на 20 месяцев", - отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.