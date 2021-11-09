В Совфеде предлагают пополнять местные бюджеты за счет уплаченных самозанятыми налогов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает перечислять часть средств от уплаченных самозанятыми налогов в бюджеты муниципалитетов вместо региональных бюджетов. Копия письма с данной инициативой, которое во вторник будет направлено министру финансов РФ Антону Силуанову, есть в распоряжении ТАСС.

"В целях минимизации доходов, перераспределяемых с местного на региональный уровень при переходе плательщиков Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на налог на профессиональный доход (НПД), регионы предлагают рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих возможность зачисления НПД в местный бюджет", - говорится в письме.

В документе предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс РФ и в закон об установлении специального режима "Налог на профессиональный доход". Речь идет, в частности об указании в качестве места ведения деятельности дополнительно к субъекту РФ территории муниципального образования, а также о закреплении норматива отчислений, установленного по действующему законодательству в бюджет субъекта (63%), за местными бюджетами. Как отмечает Кутепов, в настоящее время зачисление налога осуществляется в бюджеты субъектов РФ (63%) и ФОМС (37%). "Поскольку уплата налога производится по месту ведения деятельности, в качестве которого, согласно налогоплательщиком указывается только субъект РФ и не предусмотрено указание муниципального образования, зачисление налога в местные бюджеты невозможно", - подчеркивает Кутепов.

"С отменой ЕНВД и переходом индивидуальных предпринимателей на применение других налоговых режимов, в том числе на НПД, вопрос о целесообразности его зачисления в местные бюджеты становится еще более актуальным, так как ЕНВД в полном объеме зачислялся в местный бюджет", - добавляет сенатор.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в режиме самозанятых трудятся почти 3 млн человек.