Цена поездки на аэротакси в Москве составит около 200 рублей за километр

Изначально в компании рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость поездки на аэротакси может составить около 200 рублей за километр, сообщил ТАСС гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций "Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35".

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Hover планирует начать полеты над Москвой в 2023-2025 годах. Свое аэротакси компания разрабатывает с 2019 года, тогда компания привлекла $3 млн, в декабре прошлого года во время очередного раунда привлечения инвестиций стартап был оценен в 30 млн долларов. Инвесторами проекта в том числе являются предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures. Компания также является участником AeroNet. "Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до "Москвы-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты - до 200 рублей за километр", - сообщил он. Атаманов также отметил, что в стоимость поездки закладывается цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и другие факторы. "Мы не смогли не заметить, что цены растут на все категории товаров и услуг, а, значит, то, что мы рассчитали два года назад, уже не актуально. В связи с этим мы пересчитали стоимость поездок по текущему уровню инфляции", - пояснил он. Производство в регионах Атаманов также рассказал, что компания планирует запустить промпроизводства в Москве и еще трех регионах (Казани, Уфе и Красноярске) к 2025 году, а к 2030 году организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока.

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