Цена поездки на аэротакси в Москве составит около 200 рублей за километр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Стоимость поездки на аэротакси может составить около 200 рублей за километр, сообщил ТАСС гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций "Баркемп "Национальная технологическая революция 20.35".
Hover планирует начать полеты над Москвой в 2023-2025 годах. Свое аэротакси компания разрабатывает с 2019 года, тогда компания привлекла $3 млн, в декабре прошлого года во время очередного раунда привлечения инвестиций стартап был оценен в 30 млн долларов. Инвесторами проекта в том числе являются предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures. Компания также является участником AeroNet.
"Изначально мы рассчитывали, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Это значительно дешевле обычного такси, поскольку отсутствует оплата работы водителя и перевозка быстрее. Например, от Кремля до "Москвы-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут. Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты - до 200 рублей за километр", - сообщил он.
Атаманов также отметил, что в стоимость поездки закладывается цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и другие факторы. "Мы не смогли не заметить, что цены растут на все категории товаров и услуг, а, значит, то, что мы рассчитали два года назад, уже не актуально. В связи с этим мы пересчитали стоимость поездок по текущему уровню инфляции", - пояснил он.
Производство в регионах
Атаманов также рассказал, что компания планирует запустить промпроизводства в Москве и еще трех регионах (Казани, Уфе и Красноярске) к 2025 году, а к 2030 году организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока.
"Для запуска промышленного производства аэротакси мы планируем создать совместное предприятие. В настоящее время мы ведем переговоры с некоторыми предприятиями из промышленного комплекса из Красноярска, из Казани, из Уфы, также из Москвы с предприятиями авиационного сектора. К 2025 году мы хотим открыть производство в трех регионах страны", - сообщил он.
"Отдельно мы ведем переговоры с иностранными партнерами - из Малайзии, Индонезии и Европы. Сперва мы хотим открыть производство в России и СНГ. Потом на горизонте 2030 года мы намерены расширить производство на другие регионы - на Ближний Восток, потом Азию. На Ближнем Востоке это Эмираты, Оман, Катар, Саудовская Аравия. Переговоры с ними уже ведем", - добавил Атаманов.
Что сейчас умеют ховеры
Сейчас проект находится на стадии тестирования. Так, в феврале разработчики организовали тестирование дрона на арене в "Лужниках". Как отмечал тогда корреспондент ТАСС, из соображений безопасности с пассажирами на борту дрон взлетает только на несколько секунд и невысоко, на полметра. В целом аэротакси способно взлетать на высоту до 150 м и разгоняться до 200 км/ч. Батареи хватает на 20 минут максимум, а сам дрон можно зарядить от обычной розетки в 220 вольт (полная зарядка займет восемь часов, от промышленного, более мощного, заряда - 40 минут). Поднять дрон может до 300 кг. При этом частное использование ховера не подразумевается: например, при тестировании журналистами беспилотник удаленно управлялся инженерами с земли.
Тогда, в феврале, разработчики также упоминали и возможность тестирования ховера вдоль рек и озер. Пока что, кроме технологий, ограничительным фактором для развития аэротакси является отсутствие нормативной базы. В феврале представители компании сообщали, что сейчас на базе рабочей группы "Аэронет" при поддержке правительства РФ подготовлены изменения в законодательство, которые позволят беспилотникам участвовать в авиаработах, получать сертификаты как у авиакомпаний, перевозить грузы, багаж, почту. "Ховер" планирует предоставлять летающие машины агрегаторам услуг и другим игрокам нового рынка по аналогии с Uber. При этом машина может использоваться не только как городской транспорт, но и как воздушная "скорая помощь".
Где будут производить аэротакси
Hover планирует запустить промпроизводство в Москве и еще трех регионах (Казани, Уфе и Красноярске) к 2025 году, а к 2030 году организовать сборку за рубежом, преимущественно в странах Ближнего Востока.
"Для запуска промышленного производства аэротакси мы планируем создать совместное предприятие. В настоящее время мы ведем переговоры с некоторыми предприятиями из промышленного комплекса из Красноярска, из Казани, из Уфы, также из Москвы с предприятиями авиационного сектора. К 2025 году мы хотим открыть производство в трех регионах страны", - сообщил ТАСС Атаманов.
"Отдельно мы ведем переговоры с иностранными партнерами - из Малайзии, Индонезии и Европы. Сперва мы хотим открыть производство в России и СНГ. Потом на горизонте 2030 года мы намерены расширить производство на другие регионы - на Ближний Восток, потом Азию. На Ближнем Востоке это Эмираты, Оман, Катар, Саудовская Аравия. Переговоры с ними уже ведем", - добавил Атаманов.
О компании
Стартап "Ховер" - член ассоциации "Аэронет" Национальной технологической инициативы. Кроме аэротакси, компания также разработала летающий мотоцикл HoverBike Scorpion S3. По данным на начало года, на него было оформлено около 3,5 тысяч предзаказов, однако Hover, как и в случае с аэротакси, не намерен распространять мотоцикл среди обычных пользователей, вместо этого Scorpion будет предоставляться для решения специальных задач. Например, в 2017 году компания заключила сделку с полицией Дубая, подарив ей первый серийный экземпляр ховербайка.